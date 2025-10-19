Troppe visite private in ospedale. Nota di richiamo per dieci medici

"Si tratta di una verifica interna sul giusto equilibrio che deve sussistere tra attività istituzionale e attività libero professionale intra moenia, peraltro avviata alcuni mesi fa. Sono emerse alcune situazioni anomale che, però, nel frattempo sono state riallineate". Alessandro Marini, direttore generale dell’Ast, spiega in questo modo la nota di richiamo inviata a poco più di una decina di medici ospedalieri, specificando che il più delle volte si è trattato di casi generati anche da normative non sempre chiare. Tutto ha avuto inizio lo scorso aprile quando, anche per cercare di far fronte all’annoso problema delle liste d’attesa, su input del ministero della Salute alle Regioni e da queste alle Aziende sanitarie territoriali, sono state messe in atto azioni volte a verificare lavoro istituzionale e lavoro svolto in libera professione intra moenia, per escludere che quest’ultimo sia maggiore rispetto al primo. "Il rapporto è uno a uno – spiega Marini – il numero delle prestazioni deve essere lo stesso, e comunque con priorità – è evidente – all’attività istituzionale. Del resto questo tipo di accertamenti sono diventati periodici, visto che le risorse di cui disponiamo, a partire da quelle umane, debbono essere utilizzate nel modo migliore per garantire un servizio di qualità ai cittadini".

L’azione dell’Ast, a un certo punto, è stata affiancata anche da quella dei carabinieri del Nas, "come avvenuto nel resto d’Italia", sottolinea il direttore. "I militari – prosegue – hanno effettuato riscontri in diverse strutture, prendendo anche atto della nostra nota informativa. Mi preme evidenziare come i carabinieri valutino la posizione della singola persona, mentre la libera professione è spesso ascritta a un gruppo di liberi professionisti. Non solo. La verifica delle attività istituzionali è molto più articolata rispetto alle ore di lavoro previste: non ci sono solo le prestazioni in quanto tali, ma anche le attività di consulenza in pronto soccorso e diverse altre cose. E questo rende più complessa la quantificazione: mentre l’attività libero professionale è di fatto monitorata attraverso le prenotazioni al Cup, più difficile farlo per quella istituzionale, visto che i medici non hanno riscontro su questo". C’è anche un altro problema. "L’inizio della libera attività va registrato attraverso un codice, ma abbiamo accertato che in alcuni casi questa procedura – del tutto in buona fede – o non era conosciuta oppure era stata dimenticata". Di qui prima un richiamo orale, poi un richiamo scritto a tutti coloro la cui posizione era risultata anomala. Dopo le necessarie interlocuzioni, ora tutto sembra a posto. "Tutte le situazioni sono state riallineate, è stato ristabilito il giusto equilibrio tra attività istituzionale e attività libero professionale, anche se devono ancora essere definite alcune questioni".