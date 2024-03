"Troppi accessi al pronto soccorso, medici di famiglia più protagonisti"

"Quasi 12 mila accessi annui al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova. Dobbiamo fare uno sforzo per riequilibrare un sistema che purtroppo paga una staticità durata per tanti anni e come Regione siamo pronti ad investire sulla medicina territoriale". Sono le parole del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che ieri ha preso parte all’incontro "Organizzazione, tecnologie e strutture nel nuovo orizzonte dei medici di famiglia delle Marche", organizzato al Cosmopolitan. Un confronto tra gli addetti ai lavori su una professione, quella del medico di famiglia, che si prepara a cambiamenti e a sfide. Erano presenti, tra gli altri, Romano Mari, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Macerata, Fulvio Borromei, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Ancona, Paolo Misericordia, segretario regionale Fimmg Marche, e Silvestro Scotti, segretario nazionale Fimmg. "Dalla firma del nuovo accordo collettivo nazionale questo è il primo incontro a livello regionale – ha detto Mari -. La sanità pubblica necessita di un assestamento sostanziale. Siamo usciti da una pandemia devastante: il sistema ha tenuto, ma ha evidenziato anche tante criticità. Siamo di fronte ad un cambiamento epocale, sia generazionale che operativo. Le nostre prestazioni sono delle risorse, su cui bisogna investire. Riconosciamo alla Regione lo sforzo che sta facendo per attuare il nuovo Piano sanitario regionale. Ci aspettiamo un miglioramento dell’assistenza ospedaliera, ma soprattutto territoriale, per creare una valida rete di assistenza diffusa". "La Regione Marche ha l’opportunità di diventare un laboratorio nazionale – ha detto Borromei -. Questa amministrazione regionale ha mostrato sensibilità, penso ai 155 posti di borse di studio messe a disposizione per la medicina generale". Poi l’intervento di Acquaroli. "Uno dei dati che più mi ha colpito nei giorni scorsi, quando ero a fare un incontro all’ospedale di Civitanova, è stato il numero degli accessi bianchi e degli accessi verdi, che sommati sono quasi 12 mila accessi annui – ha detto il presidente -. Ogni giorno più di 30 persone si recano al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova ma potrebbero essere trattate altrove. Questo è un esempio per comprendere che dobbiamo fare uno sforzo per riequilibrare un sistema che paga una staticità durata per tanti anni. La pandemia non ha fatto altro che mettere in crisi il sistema. Le sfide sono tante. È per questo che abbiamo pensato alle borse di studio per cercare di implementare un turn-over che è drammatico. Per ogni due medici che vanno in quiescenza, ne entra uno. Ed è preoccupante. Abbiamo stanziato due anni fa 9 milioni di euro per sostenere la medicina generale. Gli ambulatori territoriali rappresentano il futuro e possono essere quella accelerazione che auspichiamo. Da parte nostra avrete tutta la disponibilità, siamo disposti ad investire col fondo ordinario della Regione perché ci rendiamo conto che la gente merita risposte". L’incontro è proseguito con l’intervento del giovane dottore Luca De Santis, che ha evidenziato alcune delle problematiche più sentite dalla categoria, e con quello dell’assessore regionale Saltamartini.