Troppi batteri, scatta il divieto di balneazione

E’ scattato ieri pomeriggio, a Porto Recanati, il primo divieto di balneazione della nuova stagione estiva, lungo un tratto del Lido delle Nazioni, a seguito di un’ordinanza del sindaco Andrea Michelini. "In seguito ai controlli effettuati nelle ultime ore sulle nostre acque marine, l’Arpam ha comunicato parametri non conformi – ha scritto Michelini sul suo profilo istituzionale Facebook -. Il tratto interessato è quello a sud del fiume Potenza ". Nello specifico, l’ordinanza recita che si è verificato un "superamento del valore limite dei parametri di escherichia coli e enterococchi intestinali". E in pratica si tratta di due pericolosi batteri, che possono provocare infezioni intestinali all’uomo causando vari sintomi come diarrea, a volte grave o emorragica, e dolore addominale. Sempre nell’atto del sindaco Michelini, viene riportato che tale situazione riguarda tre punti: uno a 300 metri a sud della foce del Potenza, un altro a 350 metri sempre a sud della foce dello stesso fiume e infine la porzione in direzione fosso Acquarolo. Per tale motivo, finché non ci saranno le controanalisi dell’Arpam che certificheranno il ritorno alla normalità di quei parametri, non si potrà fare il bagno in quelle tre zone di mare. Indubbiamente il tratto del fosso Acquarolo rimane da tempo quello più critico, soprattutto perché il divieto di balneazione temporaneo era scattato là pure la scorsa estate. Infatti, nel 2022, la zona era stata interdetta ai bagnanti per ben due volte: prima a inizio giugno e poi a metà luglio, nonostante il fosso in questione risultava in secca da qualche mese. Tuttavia, in entrambi i casi, la situazione si era poi risolta nel giro di pochi giorni.

Giorgio Giannaccini