Troppi cinghiali alle Grazie. Scatta la caccia selettiva

Il sindaco di Toletino Mauro Sclavi, con un’ordinanza urgente, ha disposto la caccia di selezione al cinghiale in particolare in zona Le Grazie, tra Tolentino e Belforte. In accordo con la polizia provinciale, l’operazione è stata messa in atto sabato scorso. "Sono stati segnalati da residenti, automobilisti e proprietari di terreni cinghiali nella zona industriale Le Grazie - contrada Rofanello fino al confine con Belforte – ha spiegato l’amministrazione –. Una cinquantina di animali che invadono le strade, distruggono i campi e arrivano fino alle attività. La loro presenza incontrollata può comportare contatti fortuiti e non voluti con animali domestici e cittadini, con conseguente rischio per l’incolumità fisica. Questo preoccupa chi in queste zone pratica sport e passeggiate, senza considerare i danni a giardini e orti. I cinghiali tra l’altro possono essere portatori di malattie ponendo problemi anche di ordine sanitario. Il loro vagare è fonte di pericolo anche per la circolazione stradale, in particolar modo la sera. Tutto questo impone provvedimenti urgenti. Così, con il sindaco di Belforte Alessio Vita, abbiamo chiesto l’intervento della polizia provinciale". L’operazione si è svolta in sicurezza, col supporto della polizia provinciale, attraverso persone abilitate alla caccia al cinghiale. La polizia locale di Tolentino ha chiuso la circolazione dei veicoli nelle aree circostanti.