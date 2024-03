"Troppi cinghiali in giro, servono nuovi e efficaci strumenti normativi"

"Quella dei cinghiali è un’invasione e per ridurne drasticamente il numero non servono contrapposizioni ideologiche tra cacciatori e ambientalisti, ma la piena operatività delle attuali disposizioni e nuovi strumenti normativi". Così Coldiretti Marche che, alla vigilia dell’approdo in seconda Commissione regionale della proposta di legge sulla caccia, commenta anche la sentenza con la quale il Tar delle Marche ha accolto, in parte, il ricorso di alcune associazioni ambientaliste a animaliste contro il Piano di controllo del cinghiale, approvato dalla Regione per il quinquennio 2018-2023. "I giudici amministrativi, infatti, - spiega Coldiretti - hanno confermato la bontà del Piano, ma escluso la cosiddetta ’braccata’, ovvero la presenza di almeno due o più cani, tra le tecniche di selezione. Le squadre chiamate a questa attività potranno adoperare un solo cane". Per Coldiretti Marche "sul fronte della giustizia amministrativa, vista questa sentenza assurda, ci si dovrà concentrare di più sul nuovo Piano di controllo, dato che quello contestato è scaduto lo scorso anno, e sulla nuova proposta di legge che contiene la non più rinviabile riforma degli Atc. Tra le istanze di Coldiretti anche lo snellimento delle procedure per i risarcimenti agli agricoltori per i danni subiti da fauna selvatica e il potenziamento dei mezzi di prevenzione. "Siamo dell’idea che l’attività di controllo debba essere effettuata tutto l’anno" aggiungono dall’organizzazione agricola.