"Troppi danni, giusto abbattere i cinghiali"

di Lucia Gentili

Il via libera della commissione Bilancio della Camera all’emendamento alla manovra che apre alla possibilità di abbattimenti di fauna selvatica per motivi di sicurezza stradale anche in aree protette e in città viene visto di buon occhio dalla Coldiretti e dalle associazioni venatorie. I cinghiali abbattuti saranno sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo saranno destinati al consumo alimentare; lo prevede la versione finale dell’emendamento di Fratelli d’Italia. "Da tempo – interviene il presidente Coldiretti Macerata, Francesco Fucili – la nostra associazione sostiene che la pressione dei selvatici, soprattutto cinghiali, non è soltanto un problema esclusivo delle imprese agricole. Sempre più spesso questi animali frequentano i parchi cittadini e le zone dove trovano rifiuti organici da mangiare, e creano pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza stradale. In più, possono essere vettori di malattie per i suini allevati, quali la peste suina africana. Alla luce di tutto ciò, siamo ovviamente favorevoli all’accoglimento della nostra proposta di abbattimenti selettivi anche in zone urbane".

"La nuova norma prevedrebbe un’attività di controllo, non si tratta quindi di attività venatoria – precisa il presidente Federcaccia Macerata (e vicepresidente regionale) Nazzareno Galassi - per contenere la specie cinghiale al fine di prevenire danni alle colture agricole e incidenti stradali .I soggetti che potranno intervenire con il coordinamento delle autorità preposte dovranno essere muniti di licenza di porto di fucile uso caccia e aver frequentato un apposito corso di formazione. Non va confusa con la normale stagione venatoria". "Ricordiamo che non si tratta di attività venatoria, di ’caccia’, ma di attività di controllo demografico della specie per vari motivi, come esubero numerico, presenza in zone non idonee, pericolo per l’incolumità pubblica, per incidenti stradali, per danni alle colture – aggiunge il presidente Urca Macerata, Francesco Marchetti -. Inoltre, il controllo ha regole diverse, ad esempio bisogna avvisare in anticipo la Polizia provinciale, avere una particolare abilitazione, essere in possesso di apposite attrezzature ecc. Si tratta di un servizio che fino a poco tempo fa veniva svolto solo ed esclusivamente dalla Polizia provinciale, e che oggi potrebbe essere svolto anche da cacciatori formati da appositi corsi. Si fa già da tempo, anche nei parchi e nelle aree protette, come sui Sibillini e all’Abbadia di Fiastra, proprio in un’ottica di prevenzione".