"Troppi furti, più videosorveglianza e agenti per la Polizia locale"

Ha suscitato molta rabbia e sconcerto il recente furto – il quarto nel giro di pochi anni – a casa della famiglia Stoppini: la vicenda è stata un po’ la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, tanto che da far dire al consigliere della Lega, Benito Mariani (nella foto), che "nelle ultime settimane c’è stata una recrudescenza di atti vandalici, tentativi di furti, anche con relativi danneggiamenti, sia nelle chiese recanatesi che in alcune private abitazioni. In particolare, sono state colpite: la chiesa di Sant’Anna che al suo interno presenta una riproduzione in scala della Santa Casa di Loreto; la chiesa di Sant’Agostino, che fa parte integrante dell’antico convento degli agostiniani con annesso Chiostro, il Duomo e la chiesa parrocchiale di Cristo Redentore di Villa Teresa dove, oltre che ai furti, sono state spezzate le piante appena piantumate dal comitato di quartiere". Una situazione che per Benito Mariani sarebbe un po’ sfuggita di mano all’Amministrazione che "ha dimostrato in tutti questi anni – scrive in una nota - di non essere in grado di garantire la sicurezza urbana e il rispetto delle varie norme. Il sindaco, anche in qualità di ufficiale di Governo, ha dei poteri d’intervento e di azione che sono previsti dalla legge, ma in tutti questi anni non si è visto nulla". Mariani punta il dito sul fatto che, nonostante "una tassazione comunale al massimo di quanto possibile applicare, i recanatesi hanno in cambio pochi servizi e pochissima sicurezza e ordine pubblico, per quanto di competenza comunale. Basti pensare che la Polizia locale è sotto organico di oltre il 30% e sotto organico, se non azzerato, anche il settore dei Servizi sociali che senza personale non riesce ad intercettare e a prendere in carico chi versa in condizioni reali di disagio o di dipendenze. Questi episodi, tra l’altro, dimostrano che il problema della sicurezza non solo è legato alle periferie, ma a tutto il territorio comunale, centro storico compreso". La Lega cittadina proprio in queste ore ha presentato un’interrogazione per conoscere le valutazioni dell’Amministrazione comunale sulle possibili azioni di contrasto a questi fenomeni e, in particolare, quali interventi intende adottare in termini di repressione e prevenzione. "Come Lega abbiamo delle proposte: ad esempio aumentare gli impianti di videosorveglianza in generale, e in tutti gli edifici di proprietà pubblica in particolare, dando priorità a quelli di interesse storico, culturale e religioso, fino all’aumento dell’organico della Polizia locale, al potenziamento dei mezzi di prevenzione e di sostegno alle forze dell’ordine".

Antonio Tubaldi