"Troppi incidenti alla rotatoria. Vogliamo sicurezza a Fontespina"

"Per il 2025 una cosa ci auguriamo nel nostro quartiere, e cioè che il sindaco e l’amministrazione comunale capiscano finalmente che la sicurezza è una cosa seria, e per questo è necessario che in merito alla famigerata rotatoria a IV Marine si assumano i dovuti provvedimenti per eliminare i pericoli".

Parlano così i residenti di Fontespina, dopo la lunga serie di incidenti che si sono verificati e che hanno costretto i tecnici a metterci la solita toppa, e cioè sistemare i cordoli e rimettere in piedi il palo dell’insegna. "Con quello dei giorni scorsi – puntualizzano i residenti – in due anni sono 29 gli incidenti registrati da quando è stata inaugurata l’opera e che hanno richiesto l’intervento delle Croci Verdi e Rosse, nonché delle forze dell’ordine. Dal numero vanno defalcati i piccoli tamponamenti senza feriti. La domanda che ci poniamo è semplice: sindaco e palazzo aspettano forse che ci esca il morto per accorgersi che nella zona la sicurezza è un optional"?

Per loro (e non solo per loro) la soluzione non sarebbe tanto difficile: basterebbe illuminare l’ingresso alla rotatoria, che di sera e quando piove risulta completamente all’oscuro, rendere visibili i cordoli mediante colori adeguati, limitare la velocità lungo la statale 16 che immette alla infrastruttura mediante dissuasori. Da dire che un intervento teso alla sicurezza era stato annunciato dal Comune da tempo, dopo i primi incidenti.