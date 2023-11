Troppi incidenti in viale Carducci: "Serve un semaforo per i pedoni"

La donna investita pochi giorni fa in viale Carducci, sotto Porta Marina, mentre attraversava la strada ripropone la necessità di mettere al sicuro quell’attraversamento pedonale non nuovo ad incidenti del genere. La sua pericolosità è dovuta in gran parte alla scarsa visibilità dei pedoni in quello punto di attraversamento della via, favorito spesso dal sole contro che hanno gli automobilisti in particolari ore del giorno. Ne sa qualcosa la recanatese Antonella Maggini (nella foto), maestra elementare oggi in pensione, moglie di Mario Ciamberlini, meccanico del campione del mondo di motociclismo classe 500 Franco Uncini, che nel 2011 è stata investita proprio in quel punto da una Fiat Multipla proveniente da viale Dalmazia, l’auto aveva appena svoltato a sinistra, proprio con la stessa dinamica dell’incidente dell’altro ieri. Maggini coglie l‘occasione del nuovo fatto i cronaca per ribadire la richiesta che fece allora, quella di installare un semaforo acustico a chiamata a Porta Marina "sarebbe utile non solo per tutti i pedoni, ma soprattutto per quelli non vedenti", spiega.