Troppi muri presi da Nikolov, delude la ricezione di Yant

Chinenyeze 6: il centrale sforna 11 punti, batte bene, ma fa un misero 6/12 in attacco. Oltretutto aveva iniziato con 5 punti già nel set d’apertura. Si riscatta con 4 muri.

Lagumdzija 6,5: subisce il punto che fa esultare l’Arcada ma non è tra i responsabili della prima sconfitta continentale di Civitanova. L’opposto ne mette 21 con un bel 61% e aggiunge 2 ace, anche se i 5 muri che si becca sono troppi.

Nikolov5,5: il baby chiude con 19 punti e 17/32. Anche per il bulgaro un po’ tanti i muri presi, 4. Non sempre è efficace in ricezione e non è una novità.

De Cecco 6: non commette grosse sbavature pur avendo dai compagni palloni spesso lontani da rete, ma continua a dare l’impressione di essere un capitano un po’ troppo silente. Non che urlare o fare scenate sia necessariamente il modo giusto per dare l’esempio virtuoso, tuttavia l’argentino non sembra poter fare o diventare il trascinatore.

Larizza 6-: aveva già giocato da titolare la gara in Belgio contro il Maaseik, Blengini gli dà una seconda opportunità. Sarà in campo nei primi 3 set e andrà a referto con un punto su un solo attacco.

Yant 5,5: come sempre è in sestetto in Europa e in fase offensiva i numeri sono dalla sua parte, 13 palloni a terra col 73%! Tuttavia in ricezione delude, non a caso l’Arcada lo bersaglia con 24 battute in 3 set e poco più (Balaso per intenderci 26) e lui risponde solo con il 12% di perfette sulla testa di De Cecco.

Balaso 6: non è magistrale come al solito in ricezione ma comunque superiore ai compagni e in difesa fa quel che può.

Anzani 6-: entra al posto di Larizza e non incide. Un punto grazie ad un muro e ad una float.

Bottolo 5,5: entra per Nikolov nella prima metà, titolare al posto di Yant poi. Piazza 3 muri, proprio tanti, però in attacco fa 2/6 e soprattutto sbaglia ben 5 battute su 11.

Thelle, Zaytsev, Diamantini ng.

Andrea Scoppa