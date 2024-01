Troppi ortaggi rubati, orti sociali in abbandono

I ladri e le continue ruberie, più che la fatica di coltivare la terra, hanno prodotto l’abbandono di quasi la metà dei 60 orti sociali posti in un terreno della Fondazione Ircer, in località Chiarino di Recanati. Piccoli rettangoli di terra, di circa 50 mq., che nel 2014 sono stati messi a disposizione dagli Ircer di Recanati, in collaborazione con il Comune, ai cittadini disposti a curarli per ricavarne i prodotti della terra. I coltivatori sono per lo più anziani in pensione, ma anche lavoratori più giovani. L’entusiasmo iniziale, però, con il passare degli anni è andato mano mano scemando a causa delle continue incursioni ladresche che hanno mandato in fumo tanta passione e lavoro. Appare incredibile, infatti, che possano esistere tanti balordi che, approfittando dell’area agricola isolata, si siano impossessati di pomodori, zucchine, melanzane, insalata, frutta e quanto altro madre natura e il sudore della fronte degli agricoltori riescono generosamente ad offrire. Un cittadino, che da anni coltiva il suo piccolo podere, era riuscito a far maturare persino 12 bei meloni. Orgoglioso della sua opera, li aveva anche fotografati: quando sono giunti a maturazione ed è andato a raccoglierli, però, "non li ho più trovati. Me li hanno rubati insieme ad un cocomero di 15 chili. A questo punto ho rinunciato a coltivare il mio piccolo appezzamento di terra". Non è la prima volta che succede questo e nel tempo al presidente della Fondazione Ircer e agli stessi carabinieri sono arrivate più di una denuncia e segnalazione dei furti subiti, ma anche della manomissione dei mezzi con i quali gli affittuari dei piccoli appezzamenti di terreno vanno al lavoro. Alla fine dei circa sessanta orti ad essere ancora coltivati oggi ne sono rimasti appena una trentina: il resto è solo erbacce.

Asterio Tubaldi