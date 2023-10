"Troppi pericoli e ancora nessun provvedimento"

Hanno firmato in 138 per chiedere più sicurezza degli alunni, accompagnatori, corpo docente e ausiliario della scuola dell’infanzia di Montefiore di Recanati. La petizione, inviata nel maggio scorso a tutte le autorità comunali, provinciali e scolastiche, non ha sortito ad oggi alcun risultato. Nulla si è mosso se non per alcune sporadiche presenze di personale della Polizia municipale, che comprensibilmente non può, con la carenza di organico coprire il servizio in tutte le scuole cittadine. Lucia Bartomeoli, ex dipendente comunale, è fra le più attive nel portare avanti questa lotta facendosi portavoce delle tantissime famiglie che hanno aderito alla campagna per mettere in sicurezza la scuola. Visto il silenzio tombale, che è sceso sulle loro richieste, Bartomeoli ha deciso di ritornare all’attacco e con lei anche il Comitato di Montefiore che ha messo questo tema all’ordine del giorno dell’incontro con l’amministrazione comunale in programma il 23 ottobre. "Un argomento tanto più urgente ed attuale - ci dice Moira Scalzini, presidente del Comitato, - in quanto quest’anno si è registrato un vero boom di iscrizioni di bambini". L’edificio scolastico di Montefiore si affaccia direttamente sulla strada provinciale RecanatiMontefiore con un minuscolo parcheggio laterale, con una capienza di max 10 autovetture, di cui 3 di privati. Esiste un limite di 50 Kmh, un cartello di attraversamento scolastico poco visibile ed un rilevatore di velocità che non funziona da tempo immemorabile, e di contro un traffico intenso. con mezzi anche pesanti. che sfrecciano almeno a 8090 Kmh. "La situazione che si viene a creare - denunciano i 138 firmatari della petizione - è di estremo pericolo". Quindi, aggiungono "chiediamo l’intervento delle autorità competenti perché si attivino con misure d’urgenza: strisce pedonali, cartelli di attraversamento più grandi e visibili, limite dei 30h, controllo della velocità e presenza di un vigile dalle ore 8 alle 9 e dalle ore 15,30 alle 16".

Asterio Tubaldi