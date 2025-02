Troppi piccioni in centro storico: scatta il piano di catture e abbattimenti

A Tolentino scatta il piano per contenere il numero di piccioni. Negli anni sono state intraprese diverse iniziative; da maggio a ottobre il Comune ha cercato di contrastare la riproduzione dei volatili con il grano antifecondativo. "Abbiamo messo in atto tutti gli interventi non cruenti con metodi ecologici" spiega il Comune. Ma servono tempi medio-lunghi per i risultati e sono ancora numerose le segnalazioni dei cittadini che lamentano problemi igienico-sanitari e di degrado, in particolare in centro. Il piano comporta una spesa di 12.200 euro. Si tratta di una campagna di cattura e abbattimento di una frazione di colombi con impianti trappola, in base alle linee guida del piano regionale 2018-2023.