Giuseppe Tassi
Macerata
Cronaca"Troppi rifiuti abbandonati"
14 ott 2025
ANTONIO TUBALDI
Cronaca
I rotoli di plastica abbandonati

Da circa una settimana, in Contrada S. Pietro a Recanati, un gruppo di residenti si trova a fare i conti con un gesto di palese inciviltà: ignoti, infatti, hanno abbandonato diversi rotoli di plastica rigida forata, presumibilmente Pvc o materiale simile, accatastati alla base di una quercia secolare, lungo il margine della strada. Si tratta, con ogni probabilità, di tapparelle avvolgibili o pannelli frangisole, usati comunemente per coperture, recinzioni temporanee o finestre. Il materiale appare nuovo o semi-nuovo, e il suo abbandono in un contesto rurale e naturalistico è un’offesa non solo al decoro del luogo, ma anche all’ambiente stesso. I residenti si sono subito mobilitati, segnalando l’accaduto alla polizia municipale, ma a oggi – nonostante le comunicazioni – nulla è stato fatto per rimuovere il materiale o per risalire al responsabile. "Siamo tutti arrabbiati in quella zona", riferisce uno dei cittadini, "ci domandiamo come sia possibile che certe persone, nel 2025, ancora non abbiano capito il valore del rispetto per gli altri e per l’ambiente. L’episodio di Contrada San Pietro 24 non è isolato. Serve più controllo, più rispetto, ma soprattutto più educazione. E forse anche qualche sanzione ben applicata.

DegradoAmbiente