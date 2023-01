Troppi ubriachi in giro nel periodo natalizio: raffica di denunce

Sotto le festività, in particolare tra fine e inizio anno, la compagnia dei carabinieri di Tolentino ha impiegato numerose pattuglie per il controllo del territorio. Sabato scorso, di notte, la stazione di Loro Piceno è intervenuta in una struttura ricettiva di Sarnano dove un uomo, in evidente stato di ebbrezza, stava infastidendo i clienti. Sanzionato per ubriachezza molesta, è stato affidato al 118 per le cure del caso. Anche la notte di Capodanno un 4oenne è stato multato per ubriachezza dai carabinieri di Caldarola: aveva raggiunto la caserma di Tolentino alle 3 di notte in evidente stato di alterazione psicofisica (abuso di alcol) per presentare la denuncia del furto della propria auto, avvenuto - a suo dire - nelle ore precedenti vicino ad un locale. a della condizione dell’uomo. In realtà i carabinieri, portatisi sul posto, hanno trovato il mezzo regolarmente parcheggiato proprio davanti al locale. Sempre la sera del 31 dicembre, in seguito alla segnalazione di un incidente, la Radiomobile è intervenuta nei pressi del centro commerciale La Rancia, dove il conducente di un’auto era andato a sbattere contro un albero, per fortuna rimanendo illeso. Per lui è scattata la sanzione amministrativa per guida con patente scaduta. Lo scorso 3 gennaio, invece, è stato denunciato un 27enne che, i giorni precedenti, aveva avuto un incidente a Loro Piceno, con il mezzo che si era ribaltato. Gli esami clinici, eseguiti al pronto soccorso a Macerata, hanno evidenziato un’assunzione di alcol oltre la soglia penale. La sera del 30 dicembre è stato fermato un 53enne con sintomatologia riconducibile all’uso di alcool; si è però rifiutato di sottoporti all’etilometro ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Il veicolo è stato quindi sottoposto a sequestro ai fini della confisca. Uno straniero di 28 anni è stato invece denunciato il 31 dicembre per omissione di soccorso e fuga in caso di incidente con danni alle persone in cui era rimasto coinvolto il 6 dicembre, in via Pertini a Tolentino. Il giovane si era dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Lucia Gentili