Troppo alticci a Carnevale. Altre due patenti ritirate

Fine settimana di controlli per i carabinieri della Compagnia di Macerata, impegnati soprattutto durante la notte per garantire la sicurezza stradale a tutti i cittadini. Nonostante le verifiche siano ormai costanti, due sono state le patenti ritirate a chi si era messo al volante dopo aver bevuto. I controlli hanno permesso di sequestrare anche un coltello. Il primo a incappare nella rete dei carabinieri di Macerata è stato un 30enne residente in provincia. La notte di sabato, lungo la provinciale 77 a Piane di Chienti, i militari del Nucleo Radiomobile hanno intimato l’alt a una Fiat Punto e sottoposto all’accertamento con l’etilometro il conducente. L’uomo è risultato positivo, con un tasso alcolemico pari a 0,98 grammi per litro, quasi il doppio rispetto al valore consentito. Di conseguenza gli è stata ritirata la patente di guida ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Poco dopo la stessa sorte è capitata a un 24enne di Corridonia. La pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile, durante un servizio in corso Cairoli, ha notato una Skoda che procedeva con andatura incerta e velocità inopportuna. Così l’auto è stata fermata e il conducente è stato sottoposto agli accertamenti del caso. Con l’etilometro, è stato verificato che il 24enne aveva un tasso alcolico pari a 1,57 grammi per litro. Per lui sono immediatamente scattati il ritiro della patente e la denuncia alla procura per il reato di guida in stato di ebbrezza. Nel corso della notte di domenica, invece, a Piediripa, i militari hanno proceduto al controllo di un 26enne residente in provincia, sorpreso nell’atto di espletare un bisogno fisiologico lungo la strada, incurante di ogni forma di decenza. Il giovane è apparso subito un po’ su di giri per via dell’abuso di sostanze alcoliche. Nel corso della verifica, dal portaoggetti della sua auto, dove erano custoditi i documenti, è saltato fuori anche un coltello di genere proibito. Il coltello è stato subito sequestrato. Oltre alle segnalazioni per ubriachezza molesta e atti contrari alla pubblica decenza, per le quali sono previste sanzioni amministrative pari complessivamente a 204 euro, il giovane è stato denunciato alla procura per il porto illegale del coltello.

Paola Pagnanelli