"Troppo facile accedere ai binari di via Adua": l’appello a Rfi di Tiberi

Cancello pedonale sui binari ferroviari in via Adua, "mi aspetto una pronta risposta da parte di Rete ferroviaria italiana alla sollecitazione per l’innalzamento delle misure di sicurezza". E’ la dichiarazione di Roberto Tiberi, consigliere comunale di FdI che, alla luce dei recenti incidenti sui binari, ha chiesto all’amministrazione di chiedere l’innalzamento delle misure di sicurezza in via Adua, in prossimità del cancello pedonale. "Questo perché – spiega Tiberi – mi sono giunte numerose segnalazioni di incauti e irregolari attraversamenti dei binari di persone. È irrisoria la facilità con la quale si può scavalcare il cancelletto presente prima dei binari". Il Comune ha inviato una nota il 20 marzo direzione operativa infrastrutture territoriali di Ancona di Rfi. "Da quanto so – conclude – ancora non sono stati fatti interventi. Mi auguro che si faccia in fretta".