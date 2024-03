Troppo traffico, parte il senso unico

Il Comune di Montefano corre ai ripari per contenere e meglio disciplinare il crescente traffico veicolare e dei pedoni in città. Una situazione in controtendenza perché se c’è una cosa che accomuna molti paesi della nostra provincia è quel grado di desolazione in cui si presentano i centri storici abbandonati da famiglie e dai commercianti. Invece a Montefano è stata adottata un’ordinanza per migliorare la circolazione stradale e tutelare la sicurezza dei cittadini, dopo che da tempo si registra un aumento del traffico veicolare e dei pedoni, sia per raggiungere i servizi essenziali e sanitari sia per motivi di svolgimento di attività sportiva all’aperto e sia per raggiungere di luoghi di cultura. L’edificio della Casa delle associazioni è tornato ad essere vissuto come al tempo in cui vi era collocata una scuola, tanto più che al suo interno è stata collocata anche la biblioteca comunale Rita Atria e il Museo delle biciclette verrà inaugurato oggi. Per cui l’Amministrazione ha deciso di istituire il senso unico di marcia permanente intorno alla Casa delle associazioni, con direzione via Matteotti – via Costanzi. Questo permetterà di ricavare spazi dedicati alla sosta dei veicoli laddove l’ampiezza della carreggiata lo consenta. Si è ricorsi al senso unico, si legge nell’ordinanza, perché oggi a causa del doppio senso di circolazione spesso vengono a crearsi delle situazioni di pericolo alla normale circolazione dei pedoni.

Antonio Tubaldi