Troppo vecchi, in vendita tre mezzi

Vanno all’asta tre mezzi che il Comune non usa più. Sono usurati e vengono venduti con l’avvertenza che l’ente pubblico non offre alcuna garanzia di buon funzionamento. I mezzi sono visionabili all’autoparco comunale in via Marinetti, previo appuntamento telefonico (0733.822356). Sono un autocarro Fiat 130 NCWB con gru idraulica, valore base d’asta di 1.750 euro, un autoveicolo Iveco Fiat 358 con cestello e con base d’asta di 2.750 euro, infine un autocarro Iveco Fiat 358 con valore base d’asta di 750 euro. Il criterio per aggiudicare la vendita sarà quello dell’offerta economica più elevata e l’aggiudicatario dovrà cancellare tutte le scritte, loghi e segni di riconoscimento riferibili al Comune dalla carrozzeria dei veicoli perché l’inosservanza è punibile penalmente. Le offerte dovranno essere inviate al Comune di Civitanova Marche-Ufficio Protocollo in piazza XX Settembre entro e non oltre le ore 12 del 28 giugno tramite raccomandata A.R. o consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Civitanova con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, il martedì e il giovedì ufficio aperto anche il pomeriggio dalle 15 alle 17.30. L’apertura delle buste con le offerte avverrà in Comune alle ore 10 del 29 giugno. L’avviso dell’asta è pubblicato sul sito www.comune.civitanova.mc.it.