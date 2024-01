Trova bomba in un campo

Emerso dal terreno un residuato bellico, una bomba a mano trovata in campagna tra le zolle della zona Sabatucci. Da sabato mattina l’area, che costeggia viale Sabatucci, è transennata in attesa dell’arrivo della squadra artificieri dell’Esercito Italiano e una volta sul posto dovrà decidere cosa fare dell’ordigno, che risale con tutta probabilità alla seconda guerra mondiale. A dare l’allarme è stato un ragazzo che sabato mattina passeggiava da quelle parti insieme con il proprio cane e si è imbattuto nell’oggetto. Ha avvertito i carabinieri e sono stati i militari della compagnia di Civitanova a organizzare le operazioni della messa in sicurezza del posto, transennando lo spazio del ritrovamento, piantonato in attesa degli artificieri.

Un’altra emergenza bomba in città in questo mese di gennaio dopo quello capitato nemmeno due settimane fa in via Fermi, nel rione alle spalle della stazione ferroviaria. In quel caso fu un netturbino a trovare un proiettile di mortaio poi risultato privo di carica esplosiva, riempito di sabbia e usato come soprammobile fino al momento in cui il proprietario ha deciso di liberarsene abbandonandolo vicino a un cassonetto dei rifiuti facendo scattare l’allarme bomba.

Lorena Cellini