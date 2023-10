Trova un portafoglio e lo restituisce al proprietario

Ritrova un portafoglio con parecchi contanti, carta di credito, bancomat e documenti, e lo restituisce mostrando onestà e senso civico. La notizia è doppiamente bella perché questo gesto è stato compiuto da un giovane straniero che si trova ospite a Sant’Elena di San Severino come "richiedente asilo politico". Il fatto è accaduto qualche giorno fa, in pieno centro, dove il trentenne – proveniente da un Paese dell’estremo oriente – ha raccolto per strada quel portafoglio. Non sapendo leggere né parlare in italiano, ha pensato di recarsi in una vicina tabaccheria per consegnarlo al titolare. Questi, compreso l’accaduto, ha chiamato la Polizia locale per la procedura di restituzione al legittimo proprietario: un giovane settempedano che lo aveva smarrito dopo essersi recato in una stazione di servizio per carburanti situata nella zona. Gli agenti lo hanno contattato e lui, tornato in possesso di documenti e denaro, ha ringraziato l’onesto extracomunitario.