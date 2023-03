Trova una bomba nel bosco: "È della seconda guerra mondiale"

Fare due passi in uno bosco, sulle tracce dei lupi sperando di riuscire a rubare una foto indimenticabile e trovarsi, invece, a pochi passi da una bomba della Seconda Guerra Mondiale. E’ l’avventura capitata ieri a Niccolò Andreoli, 23enne di Macerata, che era andato a fare una passeggiata in un bosco di Cessapalombo "armato" della sua inseparabile macchina fotografica per fare qualche scatto inedito. "Sono un appassionato di fotografia ed ero andato a Cessapalombo perché avevo visto delle tracce di animali e speravo di poter fotografare qualche lupo – racconta Andreoli –. Invece più mi inoltravo nel bosco più trovavo tracce di latta, lattine, pezzi di metallo molto spessi che mi hanno incuriosito perché erano particolari, non di quelli che si vedono tutti i giorni. Ad un certo punto ho notato un bussolotto strano, mi sono avvicinato e ho capito che poteva essere una bomba perché ne avevo viste altre sui libri o nei musei". Dopo un momento di smarrimento generale Niccolò ha avvisato il padre del particolare ritrovamento e subito dopo i carabinieri della stazione di San Ginesio che sono accorsi sul posto. Da un primo esame "i carabinieri hanno visto che "la bomba è piena e priva della spoletta di accensione e dovrebbe essere della Seconda Guerra Mondiale – racconta ancora Andreoli –. E ora mi hanno detto che tutta la zona verrà controllata". Saranno gli artificieri ad occuparsi della bomba e dei controlli, mentre Niccolò ha condiviso la sua avventura con amici e parenti. "Quando ho visto la bomba sono sbiancato – conclude il ragazzo –, perché ero solo e mai potevo pensare di fare un ritrovamento del genere, anche se poi mi hanno spiegato che per la zona di Cessapalombo non è poi così strano, perché luogo in cui si nascosero molti partigiani e dove spesso vengono ritrovati pezzi di metalli che possono far pensare a bombe esplose durante il conflitto".

re. ma.