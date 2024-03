Trovare opportunità di lavoro. Corso di informatica base

Martedì dalle 16 alle 18, nella sala Castiglioni della biblioteca comunale Mozzi Borgetti, si terrà il corso di informatica di base "Trovare nuove opportunità di lavoro online". Il corso è finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie a utilizzare gli strumenti digitali per la ricerca e la richiesta di lavoro online. Durante il corso saranno illustrate le più importanti piattaforme di ricerca di lavoro in Italia e le modalità di candidatura in ogni piattaforma. Per partecipare al corso, che è gratuito, non è richiesta alcuna competenza iniziale specifica e non è necessario prenotarsi. Basterà presentarsi in biblioteca prima dell’inizio e iscriversi. È opportuno portare un computer per seguire le esercitazioni pratiche. Il corso fa parte del progetto "Bussola Digitale: Orientiamo le Marche verso nuove competenze digitali" della Regione Marche. La biblioteca Mozzi Borgetti è sede di un punto di facilitazione digitale, dove avere assistenza gratuita per i più comuni argomenti riguardanti l’informatica. Basta chiamare lo 0733/256360 e fissare un appuntamento. Tutte le informazioni relative alle attività di Bussola Digitale sono disponibili nel portale bussoladigitale.regione.marche.it.