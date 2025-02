Trovata droga nel sottopasso della stazione

Due involucri termosaldati, con all’interno 42 grammi e mezzo di hashish, sono stati ritrovati lungo il sottopasso della stazione ferroviaria di Porto Recanati. E quel quantitativo di sostanza stupefacente, abbandonato lì da parte di ignoti, è stato immediatamente sequestrato. È quanto emerso mercoledì sera durante i controlli interforze che hanno visto in città la presenza dei poliziotti della Questura di Macerata, insieme con i carabinieri della caserma di Porto Recanati, la Guardia di finanza e gli agenti del comando di polizia locale.

Nel corso dell’attività sono stati effettuati dei posti di blocco e per questo i poliziotti hanno fermato diverse auto, elevando così alcune multe per violazioni al codice della strada. Gli automobilisti sono stati anche sottoposti all’alcoltest, ma alla fine la polizia stradale non ha ravvisato alcuna positività con l’etilometro.

Il servizio di prevenzione si è concentrato soprattutto nel centro cittadino, nelle aree verdi e in quelle residenziali, oltreché sul lungomare. In totale sono state identificate circa 120 persone, tra cui numerosi stranieri tutti risultati regolari sul territorio nazionale, oltre ad altri soggetti già noti alle forze dell’ordine.