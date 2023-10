Trovata ragazza scomparsa

Allarme ieri mattina per una ragazza di 15 anni di Porto Recanati che non avrebbe dato notizie dal giorno precedente. Era stata la stessa famiglia a denunciarne la scomparsa. Una strada portava ad Ancona. Tanto che ieri mattina è scattata la procedura per persone scomparse: setacciata la zona del Manracchio, il porto peschereccio del capoluogo dorico, così come la Fiera della pesca. Verso l’ora di pranzo le ricerche sono terminate: la mamma era riuscita a mettersi in contatto con la figlia a Porto Recanati. Una vicenda con un lieto fine, ma resta il buco del sabato notte e il giallo dell’allontanamento della ragazza.