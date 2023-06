Trovata un’auto con targhe rubate

Un’auto rubata e targhe contraffatte. È quello che hanno trovato i carabinieri, che hanno intensificato i controlli notturni dopo il tentato furto al Postamat di Sambucheto dell’altra notte. Martedì sera intorno alle 20.45, in contrada Settefinestre a Montefano, una pattuglia della stazione locale ha individuato una Fiat Panda, risultata rubata la notte precedente sempre a Montefano. All’interno, c’erano due targhe che sono risultate contraffatte. È chiaro che qualcuno aveva intenzione di utilizzare quel mezzo per qualche obiettivo poco lecito. Sono già in corso le indagini, per ricostruire come siano andate le cose. Il ritrovamento, avvenuto a distanza di un giorno dal tentato furto al Postamat di Sambucheto, fa suonare un allarme sulla possibile presenza di bande nella zona, tornate a colpire qui dopo un periodo di relativa tranquillità. Nell’altro caso, i tre banditi erano a bordo di una Audi station wagon grigia, risultata rubata in provincia di Ancona e su cui erano state montate targhe di un’altra auto, rubate queste vicino Senigallia. I ladri, dopo aver visto che al Postamat preso di mira erano arrivati i carabinieri, sono scappati via verso Montefano, e quando i militari stavano per raggiungerli hanno lanciato sull’asfalto i chiodi a tre punte, che hanno forato le gomme degli inseguitori costringendoli a fermarsi. In seguito a questo episodio la Compagnia carabinieri di Macerata, diretta dal colonnello Giorgio Picchiotti, ha intensificato i controlli e le pattuglie nella zona, per prevenire altri possibili episodi del genere.