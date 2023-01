Trovate esche a Bresciano: avvelenato un cane Il sindaco: "Massima attenzione e prudenza"

La zona periferica di località Bresciano da ieri è stata messa sotto sorveglianza a seguito dell’avvelenamento di un cane che ha ingioiato un’esca con del metaldeilde, considerata dagli esperti la causa più comune di veneficio per cani tramite ingerimento di un combustibile solido, usato come pesticida. Immediata è scattata la denuncia contro ignoti e sono intervenuti i carabinieri forestali di Matelica che hanno ispezionato l’area, trovando altre esche. Immediatamente sono stati affissi dei cartelli indicanti la possibile presenza sul prato di esche o bocconi avvelenati, con l’invito a “prestare la massima attenzione e sorvegliare le attività dei bambini, oltre a tenere i propri cani rigorosamente al guinzaglio e di segnalare eventuali bocconi sospetti alle autorità di polizia“. "Subito dopo la scoperta dei bocconi avvelenati – ha dichiarato il sindaco Luigi Nazzareno Bartocci (nella foto) – sono stati affissi gli appositi avvisi ed è stata bonificata l’area, effettuando tutti gli accertamenti e le procedure previste dall’apposita ordinanza ministeriale per casi di questo genere. Nel frattempo, al fine di evitare ulteriori spiacevoli incidenti, consigliamo di vigilare e sorvegliare attentamente le attività dei bambini piccoli per evitare che possano raccogliere materiale da terra. Debbono, inoltre, essere opportunamente sorvegliate le attività degli animali di affezione e soprattutto i cani vanno rigorosamente tenuti a guinzaglio".

m. p.