Trovati con mezzo etto di droga. Due diciottenni finiscono nei guai

Si mostrano nervosi al controllo della polizia, e così è venuto fuori che nascondevano cinquanta grammi di hashish. Nei guai sono finiti due diciottenni, uno civitanovese e l’altro albanese.

Il controllo è stato effettuato l’altra notte dagli agenti del commissariato di polizia, impegnati nei loro consueti giri di pattugliamento per le vie della città. Gli agenti hanno fermato i due ragazzi, che erano a piedi e che giravano con un atteggiamento sospetto. Così, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno visto protagonisti giovanissimi, i poliziotti li hanno fermati. I due hanno mostrato fin da subito una sospetta insofferenza. E dal controllo è emerso che erano in possesso di cinquanta grammi di hashish, un bilancino di precisione e un coltellino. I due ragazzi, un italiano e un albanese entrambi incensurati, al termine degli accertamenti sono stati denunciati alla procura di Macerata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

L’operazione della polizia rientra nei controlli che di recente sono stati intensificati e rivolti in particolare ai più giovani, come disposto in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Macerata Isabella Fusiello. Proprio pochi giorni fa a palazzo Sforza si è riunito per la seconda volta nel giro di due settimane il comitato, nel corso del quale sono stati resi noti i numeri delle varie attività di controllo che hanno visto impegnate tutte le forze dell’ordine sul territorio di Civitanova. Sono stati anche programmati diversi interventi da mettere in campo per i prossimi giorni.

Chiara Marinelli