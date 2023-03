"Trovati i finanziamenti per cambiare la città, tra di noi c’è armonia"

"In due anni e mezzo l’amministrazione Parcaroli si è dimostrata molto dinamica nel trovare le risorse, perché quelle a disposizione del Comune sono limitate". Andrea Blarasin, vice capogruppo della Lega in consiglio comunale, mette sulla bilancia metà mandato del sindaco.

Blarasin, il rinnovamento al rallentatore dei cda degli enti è frenato dalla difficoltà a soddisfare le richieste dei partiti o c’è dell’altro?

"Sono difficoltà legate alla ricerca tra i partiti di scelte condivise, come del resto è successo anche in passato, ragionando sui migliori cda per un funzionamento spedito dei vari enti".

Qual è al momento il fiore all’occhiello dell’amministrazione?

"Essere riusciti a trovare diversi finanziamenti, sul piano personale e politico dico quelli necessari per il mercato ortofrutticolo a Piediripa di cui si parlava da tempo. Così come, nell’altra vallata, il centro fiere".

Non teme che i tanti annunci (parcheggio rampa Zara, piscine, stadio, nuovo palas) possano creare false aspettative qualora non venissero realizzati?

"Non c’è motivo per cui un progetto non si porti a termine quando viene presentato e approvato. Poi è naturale informare i cittadini su ciò che si sta facendo, magari alcuni di questi lavori potrebbero vedere la luce dopo il mandato".

A che punto sono i progetti per l’ospedale e la bretella via Mattei-La Pieve?

"Ora ci sono gli atti per la Pieve, un intervento di cui si parla da 30 anni. Fino a poco tempo fa non c’era nulla di concreto per l’ospedale, ora ci sono gli atti amministrativi regionali a indicare che Macerata avrà un ospedale di primo livello".

Da quanto traspare a volte non si va tanto d’amore e d’accordo in giunta e in maggioranza?

"C’è armonia. Ci confrontiamo, nel tempo le relazioni e i rapporti sono cresciuti. Non risponde alla realtà la mancanza di armonia, c’è invece convergenza a cui si arriva dopo il confronto".

Qual è il problema da risolvere al più presto per Macerata?

"Occorre rispettare i tempi dei progetti legati al Pnrr, poi continuare a curare la manutenzione di strade e verde".

l. mon.