Trovati morti nella villa dopo mesi. “Il caso non deve essere archiviato”

Macerata, 3 ottobre 2023 – Parlano di rimpallo di responsabilità i familiari di Eros, Angela e Alessandro Canullo, trovati senza vita in casa il 6 settembre 2021, a due mesi di distanza dal giorno della loro morte.

Per questo chiedono di procedere contro l’operatore del 118 che rispose alla richiesta di aiuto di Alessandro Canullo, il 29 giugno, il medico mandato sul posto con l’ambulanza e il responsabile della pattuglia della polizia intervenuto a supporto dei sanitari. Ma i tre indagati assicurano di aver fatto il proprio dovere, in base alle informazioni ricevute e alle competenze.

Eros Canullo, 80 anni, la moglie Angela Moretti, 76, e i figlio Alessandro, 54enne, vivevano in una villa in borgo Santa Croce, dietro alla pizzeria Officina. Alessandro era invalido da anni, dopo un incidente stradale e da quando la madre, in primavera, aveva avuto un ictus, a occuparsi di tutti era rimasto solo il padre.

Il pomeriggio del 29 giugno una telefonata arrivò al numero unico di emergenza 112: era Alessandro e chiedeva aiuto, suo padre si era sentito male. La telefonata fu girata al 118.

Alessandro, che parlava a fatica, menzionò "la strada 77, la lunga"; voleva far capire dove fosse la casa, ma l’indicazione avrebbe creato un equivoco, facendo pensare a due persone in difficoltà in strada, non in casa. Sospettando si trattasse di un incidente, l’operatore del 118 chiamò anche la polizia. Ma né i sanitari, né gli agenti trovarono persone a terra.

Nel frattempo, su richiesta del 118, dal centralino del Nue era stato geolocalizzato il punto da cui proveniva la chiamata: era l’indirizzo dei Canullo, a cui corrispondeva il numero di telefono fisso che aveva fatto la telefonata. L’operatore indicò il punto al personale in ambulanza.

Ma davanti alla casa, protetta da un giardino abbandonato, a nessuno venne in mente che lì potesse esserci qualcuno in difficoltà, e agenti e sanitari se ne andarono. Dal 118 provarono anche a richiamare il numero dei Canullo, senza ottenere risposta.

Solo a settembre si capì cosa era successo in quella casa, Eros era morto di infarto e la moglie e il figlio, senza il suo supporto, erano morti di inedia. In un primo momento, il sostituto procuratore Stefania Ciccioli aveva ipotizzato l’accusa di omicidio colposo per l’operatore del 118, il medico e il caposquadra della polizia. Poi invece aveva chiesto l’archiviazione, parlando di "involontari errori di valutazione innescati dalla richiesta di soccorso formulata, ahimè, in modo sbagliato".

Contro la sua richiesta, Carla e Antonio Moretti, sorella e fratello di Angela, tramite l’avvocato Gianluca Paracciani, sostituto in tribunale dalla collega Giada Colotti, e Nazzareno Russo, figlio della sorella di Eros Canullo assistito dall’avvocato Maurizio Gabrielli, hanno fatto opposizione chiedendo di riesaminare le conversazioni del 118. E ieri il caso è finito al vaglio al giudice per le indagini preliminari Daniela Bellesi.

"Ognuno dei tre indagati doveva attivarsi in modo autonomo – ha detto poi l’avvocato Gabrielli –. Il 118 ha ricevuto la telefonata di una utenza fissa, e nulla giustifica un’agonia di giorni di queste persone. Mi auguro che il giudice non voglia creare un pericolosissimo precedente".

I tre indagati, tramite memorie o con l’interrogatorio, hanno assicurato di aver fatto tutto il dovuto. L’operatore del 118, difeso dall’avvocato Giorgio Di Tomassi, aveva indicato da dove fosse partita la chiamata e lo aveva comunicato agli altri, che infatti arrivarono davanti alla villa; a quel punto, non toccava a lui valutare la situazione sul posto.

Il medico, difeso dagli avvocati Gabriele e Massimiliano Cofanelli, ha spiegato di aver avuto notizie fuorvianti, perché in un primo momento si era parlato di un incidente in strada, e mai nessuno gli avrebbe detto che la telefonata aera arrivata da un numero fisso. Anche il caposquadra della polizia, difeso dall’avvocat o Paolo Rossi, nega di aver mai saputo da chi fosse arrivata la richiesta di aiuto. Gli intervenuti hanno assicurato di non aver mai saputo che la richiesta di aiuto era arrivata da quella casa. Nei prossimi giorni, il giudice Bellesi dovrà decidere come chiudere l’inchiesta.