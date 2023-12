Trovato con ferite alla gola: 34enne grave

I genitori lo hanno trovato in bagno, dove stava facendo la doccia, con ferite alla gola. Un 34enne civitanovese, residente in centro, è stato soccorso dagli operatori del 118 che sono riusciti a gestire le ferite e poi lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova e da qui, viste le sue condizioni giudicate gravi, in eliambulanza al Torrette di Ancona. Sul posto anche agenti del commissariato di Civitanova con il personale della squadra Scientifica. E’ stata aperta una indagine su quanto accaduto nell’appartamento, ma dai primi rilievi emersi gli inquirenti non escludono che si sia trattato di un gesto volontario.