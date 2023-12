Trovato con la droga, denunciato un operaio per il reato di spaccio

Trovato con due etti di droga, è finito nei guai un 55enne di Matelica. A fermarlo sono stati i carabinieri della stazione locale. L’uomo, un operaio che ha già altri precedenti penali, nel corso di un controllo su strada da parte di una pattuglia è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish. A quel punto i militari hanno deciso di estendere la perquisizione anche a casa sua, e qui hanno trovato un bilancino di precisione, e una scorta di hashish e marijuana per un totale di 200 grammi. L’operaio 55enne dunque è stato denunciato per il reato di spaccio, visto che il quantitativo è stato ritenuto poco compatibile con l’uso personale. Per lui però è scattato anche il ritiro della patente, come sanzione amministrativa in materia di stupefacenti. I controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Camerino proseguiranno ancora, per contrastare la diffusione e il consumo di droga.