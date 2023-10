Trovato con la droga, patteggia e torna libero

Trovato con poco meno di un chilo di droga, patteggia e torna libero il 25enne senegalese Samba Diallo, che con la sentenza di ieri può voltare pagina dopo gli errori commessi. Lo scorso aprile il ragazzo era stato arrestato dalla Guardia di finanza di Civitanova, che nel corso di una indagine sullo spaccio era arrivata a lui. Perquisendo la sua casa a Tolentino, i finanzieri avevano trovato 869 grammi di hashish e 86 grammi di cocaina. Il senegalese era stato messo agli arresti domiciliari, e da allora la misura è rimasta sempre in vigore. A luglio, durante un controllo per vedere se fosse a casa, i carabinieri avevano scoperto che, in un momento di solitudine, era uscito ed era andato al night, e lo avevano arrestato di nuovo. Ieri mattina per lui in tribunale si è tenuta l’udienza preliminare per l’accusa di spaccio. Con il pubblico ministero Enrico Riccioni, l’avvocato Marco Emiliozzi ha patteggiato la pena di due anni di reclusione e 9mila euro di multa, con il beneficio della sospensione condizionale. A questo punto Diallo, che nel frattempo ha trovato un lavoro, come operaio, potrà ripartire per una nuova vita. Il giudice Daniela Bellesi ha revocato gli arresti domiciliari e lo ha rimesso in libertà.