Trovato in A14 con l’auto rubata: denunciato, la polizia lo sfama

Ruba una macchina, viene rintracciato e denunciato. Ma il caso tocca la sensibilità degli agenti di polizia di Porto San Giorgio che fanno per lui una colletta. Protagonista del caso, un ventenne di nazionalità croata. Il ragazzo aveva raggiunto l’Italia senza meta, circa una settimana fa per finire a girovagare nell’abruzzese. A Sulmona, vedendo un’auto obsoleta e parcheggiata senza essere chiusa a chiave, decide di appropriarsene e imboccare l’autostrada A14 in direzione nord. E’ seguita la denuncia per furto della macchina, ufficializzata dal proprietario della stessa, presso la locale caserma dei carabinieri, che a loro volta hanno diramato alle forze dell’ordine, la nota con modello e targa dell’auto rubata. A rintracciarla inA 14 mercoledì pomeriggio, su territorio di Civitanova, la polizia di Porto San Giorgio. Individuata la macchina, infatti, gli agenti hanno intimato al conducente di accostare, cosa fatta senza opporre resistenza neanche all’atto dei controlli. Il ventenne è stato accompagnato al commissariato locale per i rilievi foto segnalateci e gli accertamenti di rito da cui è emerso non avere denunce a carico, per poi essere trasportato presso la sottosezione di Porto San Giorgio dove è stato denunciato per furto. Comunicando solo in lingua inglese, il giovane ha affermato di non mangiare da qualche giorno. Gli agenti hanno quindi procurato per lui biscotti, acqua e snack. Non solo, ma inteneriti dalla fragilità del ragazzo, hanno fatto per lui una colletta utile per affrontare il viaggio di ritorno verso casa, iniziato dalla stazione ferroviaria di Porto San Giorgio. Paola Pieragostini