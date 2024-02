Trovato morto in casa, l’autopsia su Rodolfo Ignazi: "Emorragia per una caduta"

Macerata, 4 febbraio 2024 – Un’emorragia interna, causata probabilmente da una caduta sulle scale, ha causato la morte di Rodolfo Ignazi, il fotografo 78enne di Monte San Giusto trovato venerdì mattina senza vita in casa sua. Ieri, su disposizione del sostituto procuratore Francesco Carusi, il medico legale Antonio Tombolini ha eseguito l’autopsia sul corpo del pensionato. I risultati definitivi saranno consegnati tra un paio di mesi, ma secondo una prima valutazione il decesso sarebbe la conseguenza di una brutta caduta, che avrebbe causato una emorragia interna. Ignazi, ferito alla testa, è riuscito a salire le ripide scale fino al suo appartamento ed è arrivato in camera, ma lì purtroppo si è accasciato davanti al letto. Le indagini da parte dei carabinieri del Reparto operativo proseguiranno, per chiarire bene la dinamica, ma ormai si propende per un incidente domestico fatale. La salma comunque è stata restituita ai familiari, e probabilmente domani sarà celebrato il funerale di Ignazi. "Nostro zio era molto colto, e curioso, ed era un artista della fotografia: lui non si faceva mai riprendere da altri, e quando fotografava noi dovevamo essere impeccabili", lo ricordano i nipoti affranti da questa perdita, arrivata a pochi mesi dalla scomparsa del fratello di Rodolfo, morto ad agosto. "Era stato tra i primi a usare la tecnologia per le foto, usava il computer con il Dos. E poi imparò da solo l’inglese per usare meglio il computer e leggere i testi, era in grado di comprenderlo benissimo ma con noi non lo parlava mai, diceva che eravamo italiani e dovevamo parlare in italiano. Da giovane aveva avuto un negozio a Porto Sant’Elpidio, poi ne ha avuti diversi a Monte San Giusto fino all’ultimo, quello sotto casa. Era una persona molto particolare e riservata, ma era pieno di interessi. Questa notizia non ci voleva proprio, tra l’altro lui stava piuttosto bene, andava spesso a trovare i parenti, soprattutto dopo la morte del fratello, usava la Vespa e l’auto, era autonomo. Certo, le scale di quell’edificio in centro storico erano ripide, ma non avremmo mai pensato a una cosa del genere".

Ignazi giovedì sera sarebbe dovuto andare a cena da un vicino. Ma intorno alle 19.15 i due si erano parlati dalle finestre, come facevano sempre, e il fotografo aveva detto che sarebbe arrivato più tardi per via di un forte mal di testa. Purtroppo alla cena non è mai andato e il giorno dopo, non riuscendo a contattarlo, un’amica e la sorella sono andate a vedere cosa fosse accaduto, trovandolo ormai purtroppo senza vita.