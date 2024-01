Trovato morto dopo mesi: era mummificato su una poltrona

Civitanova, 12 gennaio 2024 – Trovato morto in casa dopo mesi. Ennesima tragedia della solitudine, questa volta a Civitanova Alta, dove il corpo del 76enne Renato Monteverde è stato trovato nel primo pomeriggio di oggi da vigili del fuoco e carabinieri in un’abitazione inagibile in cui ogni tanto l’uomo soggiornava.

Fotografo, aveva condotto una vita che lo aveva portato in giro per il mondo. A far scattare le ricerche era stata la segnalazione della sorella e della nipote dell’uomo, che da tempo non avevano notizie dell’uomo. Il corpo dell’anziano è stato trovato mummificato su una poltrona.

Il decesso risalirebbe a qualche mese fa.

Il ritrovamento di Monteverde segue di pochi mesi quello delle sorelle Stortini a Recanati, anche loro trovate senza vita, in avanzato stato di decomposizione, mesi dopo il decesso. Una tragedia simile a quella della famiglia Canullo a Macerata: padre, madre e figlio invalido trovati morti a Macerata nel settembre 2021.