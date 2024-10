Trovato morto in casa a 54 anni. Oggi l’ultimo saluto a Massimiliano

Malore mentre si trova in camera da letto, addio a Massimiliano Perlangeli. Aveva 54 anni ed aveva lavorato in alcune delle più importanti case di moda in Europa. La tragica scoperta è avvenuta domenica mattina, intorno alle 7.30, quando la madre lo ha trovato senza vita nella sua camera da letto, nella sua abitazione in via Ricci. Non avendo ricevuto risposta, è andata nella stanza. Ha subito chiamato i soccorsi ma per il cinquantaquattrenne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Il personale medico ha provato, invano, a rianimarlo, ma non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L’uomo, infatti, era già morto da qualche ora. Massimiliano Perlangeli, molto conosciuto in città, fino a qualche tempo fa aveva lavorato a Londra e poi anche in altre città europee, collaborando con i più noti marchi di moda, come Gucci, Versace e Bottega Veneta, soltanto per citarne alcuni. Poi aveva deciso di fare rientro in Italia e aveva deciso di tornare a vivere insieme alla madre. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa di Santa Croce. La camera ardente è stata allestita nella sala funeraria della Croce Verde, in contrada Chienti, a Sforzacosta. Massimiliano Perlangeli lascia la madre Elena, il fratello Angelo e la sorella Vincenza.