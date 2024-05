Trovato morto in casa. Dolore per Kawano: "Artista straordinario e persona speciale"

"Hideaki Kawano, il giapponese di Macerata. Un artista straordinario e un uomo dall’umanità unica". Così gli amici ricordano il 72enne, ex docente dell’Accademia di belle arti di Macerata, trovato senza vita giovedì sera nella sua abitazione di via Mozzi. Kawano era morto da alcuni giorni: un amico, non avendo sue notizie, ha allertato il 118, che ha scoperto il corpo senza vita dell’uomo. Ci sono pochi dubbi sul fatto che le cause del decesso siano naturali, ma per avere la certezza il sostituto procuratore Rosanna Buccini ha disposto l’autopsia, che sarà svolta lunedì dal medico legale Antonio Tombolini.

Nel frattempo, si moltiplicano i ricordi e i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. "Chiunque abbia avuto la fortuna di incrociare Hideaki – scrive Luca Romagnoli, giornalista e amico del 72enne –, ha potuto conoscere una persona speciale. Si definiva figlio della bomba atomica in quanto nato all’indomani della tragedia di Hiroshima, tanto che credeva di essere immune alle malattie perché scherzando diceva di essere un po’ radioattivo. Era arrivato molto giovane in Italia, prima alla scuola per stranieri di Perugia e poi all’Accademia di Macerata. Era un valente scultore che fu preso sotto l’ala protettiva di Valeriano Trubbiani. Approdò poi all’interno di Iceberg, che sarebbe divenuta la più importante agenzia pubblicitaria e di comunicazione marchigiana. In quegli anni ha disegnato i loghi e illustrato le campagne delle più rappresentative aziende italiane e di molti enti locali". Romagnoli ricorda Kawano come "uomo di grande cultura e creatività. Ha collaborato all’allestimento e alla predisposizione di tantissime mostre. Aveva una grande cultura ed era un profondo conoscitore della storia dell’arte, una persona speciale. Non ti dimenticherò, Hideaki, e sarai sempre vivo nel mio cuore".

Commosso anche il ricordo di un altro amico, Giulio Angelucci: "Hideaki giunse a Macerata verso la metà degli anni Settanta attratto dalla presenza in Accademia di un artista riconosciuto, Valeriano Trubbiani, e dal fatto che aveva individuato nelle piccole dimensioni della città e dell’Accademia di allora la possibilità di rapporti più personali. La sua idea (non a caso ci spiegò che il suo nome vuol dire “idee chiare”) è risultata esatta: sia perché l’ambiente cittadino era allora desideroso di figure esotiche, sia perché Hideaki si segnalava per quel tratto personale distinto e insieme alla mano che ha mantenuto fino alla fine. Chi scrive ricorda il suo disappunto per il fatto che, disegnatore eccellente, trovava che non fosse apprezzata appieno la sua matita capace di coniugare forma e materia, dal momento che la nostra cultura grafica è interessata alla sola forma da descrivere, deformare, comunicare".

Angelucci ricorda poi "il profilo identitario di una persona capace della massima duttilità nelle relazioni pratiche e di una stabilità incrollabile nell’aderenza al proprio “spirito dei padri”. La popolarità della sua figura si è sempre più consolidata intorno all’onorabilità della sua persona, a prescindere dal ruolo e dall’ambiente in cui lo s’inquadrasse: un’aula didattica, un luogo di ristorazione, un campo di golf. Con il sorriso sulle labbra, l’amico constata il paradosso che lo ha visto emigrato per sfuggire all’occidentalizzazione del suo Giappone ed esportatore dello stesso nell’Occidente dell’isola maceratese, nella quale pur facendosi cittadino ha saputo conservare l’alterità della sua cultura di origine. A lui, che dichiarava di apprezzare i nostri luoghi paragonandoli all’acqua tiepida, “gradevole perché né calda né fredda”, mi sento di rispondere che il suo modo d’essere, l’isola Kawano, è un’isola meravigliosa perché è fredda e è calda".