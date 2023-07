Trovato morto nel fossato, l’autopsia dice infarto

di Fabio Castori

Infarto cardiaco. È questa la causa ufficiale del decesso di Luca Cappelletti, il 44enne di Montecosaro, il cui corpo senza vita è stato trovato in un canale adiacente alla foce del fiume Tenna in territorio di Fermo, poco lontano dal ponte che collega Lido Tre Archi a Porto Sant’Elpidio. Lo ha stabilito l’esame autoptico effettuato ieri sul corpo dell’uomo all’obitorio di Fermo. Un’autopsia difficile visto lo stato della salma, ritrovata tre giorni dopo il decesso in stato di putrefazione. Difficile per il medico legale stabilire se le ferite, le lesioni e le abrasioni, siano state procurate prima del decesso o siano il frutto della terribile opera post mortem di vermi e animali selvatici. Nel corso dell’esame, il tossicologo ha prelevato i liquidi corporei per stabilire con certezza la presenza e la quantità di oppioidi nel sangue e negli organi. Sul misterioso decesso indaga la polizia e al momento, salvo colpi di scena, prende sempre più corpo l’ipotesi dell’overdose da eroina. Gli specialisti della Scientifica, però, hanno stabilito che l’uomo era già morto prima di finire in quel canale, pertanto potrebbe esserci stato qualcuno che ha trasportato il cadavere a tragedia consumata. Il medico legale e il tossicologo si sono comunque presi 60 giorni di tempo prima di depositare il referto dell’autopsia. Nel frattempo resta aperto il fascicolo della Procura di Fermo per morte conseguenza di altro reato e gli investigatori della questura continuano a vivisezionare le immagini della videosorveglianza di Lido Tre Archi per cercare di ricostruire le ultime ore di vita di Cappelletti. Dunque la pista dell’omicidio va via via scemando e gli accertamenti si stanno concentrando sull’eventuale spacciatore che ha venduto la dose killer di eroina al 44enne e su chi potrebbe aver cercato di occultare il suo cadavere.