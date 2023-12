Trovato morto nella casa inagibile

Aveva più volte manifestato il proposito di farla finita da quando si era ritrovato fuori dalla sua abitazione di piazzale Vito Fedeli dopo che il tetto dello stabile era crollato nel giugno scorso, una situazione che lo aveva sconvolto profondamente. Un 80enne recanatese, ieri pomeriggio, ha messo in atto questo suo triste proposito proprio nella sua vecchia abitazione infilandosi una corda al collo. A insospettirsi è stato il fratello che dal giugno scorso lo aveva ospitato nella propria casa nell’attesa che lo stabile ritornasse agibile. Non vedendolo fare ritorno a casa, si è recato nel suo vecchio appartamento facendo la macabra scoperta. Sul posto i carabinieri di Recanati, il 118 e una squadra dei vigili del fuoco di Macerata per recuperare il corpo senza vita dell’anziano, considerato che l’intero stabile, formato da tre piani, sin dal giugno scorso è dichiarato non abitabile. L’ottantenne aveva già tentato di mettere fine alla sua vita cercando di salire, durante l’estate, in cima alla Torre del Borgo. In quell’occasione venne fermato in tempo dai familiari e da alcuni amici.