Trovato morto nella casa inagibile dopo mesi. Città Alta sotto choc per Renato Monteverde

Morto in casa almeno cinque mesi fa è stato ritrovato ieri, mummificato, Renato Monteverde. Aveva 76 anni ed era molto conosciuto in città. Era nella sua abitazione di Civitanova Alta, in piazza Garibaldi, dove spesso tornava benché fosse domiciliato a Castel di Lama, a casa della sorella. Ma da lì spesso si allontanava e, temperamento nomade, era difficile stabilire dove decideva di trascorrere il suo tempo, molto del quale però lo vedeva tornare nella sua città.

Ieri pomeriggio, dopo la denuncia di scomparsa fatta dalla sorella ai carabinieri, il ritrovamento choc. L’uomo, da da quanto emerge, era steso sul pavimento della sua camera, accanto al letto. Non ci sono nell’abitazione segni di violenza e dunque, è sicuro che ad ucciderlo sia stato un malore. Gli ultimi avvistamenti lo scorso agosto, quando amici di Civitanova Alta lo hanno incontrato tra le strade del borgo antico. Anche il medico legale ha retrodatato indicativamente intorno a questo periodo la data del possibile decesso, ma sarà l’autopsia a stabilirlo con maggiore precisione. Chi lo ha conosciuto lo descrive come un uomo dai tantissimi talenti. "Era un fotografo eccezionale, genialoide nella tecnica. Negli anni 60 partì da Civitanova con una Reflex da quattro soldi per andare a fotografare le prime sfilate di moda a Milano. Lui era un artista della fotografia e tornato da Milano aprì uno studio prima a Civitanova Alta e poi a Civitanova porto, in corso Vittorio Emanuele. Ha fotografato almeno tre generazioni di civitanovesi", racconta Nicola Baiocco, noto cameramen della città alta e suo amico. "Lo conoscevo molto bene – aggiunge – ma chi non lo conosceva! È stato anche socio di TeleCivitanova e poi aveva un’abilità incredibile nella cucina. Si metteva ai fornelli alle feste dell’Unità qui a Civitanova Alta e la gente veniva persino da fuori per assaggiare i suoi piatti".

La casa dove è stato ritrovato non è agibile, ma a lui non importava e quando si allontanava da quel di Castel di Lama tornava a Civitanova. Così, la scorsa estate si è di nuovo insediato lì, dove aveva ricordi e amici. Poi, nessuno lo ha più visto né si è chiesto che fine potesse avere fatto. Ieri la macabra scoperta. Nell’appartamento c’è stato l’intervento dei vigili del fuoco e il sopralluogo dei carabinieri. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Civitanova dove verrà sottoposta ad autopsia da parte del medico legale.