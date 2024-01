Trovato morto per una grave polmonite

È stata una grave forma di polmonite a uccidere il nigeriano Kevin Eke Igore, 40 anni e sulla carta clandestino, ritrovato tre giorni fa ormai privo di vita all’interno della sua abitazione, all’11esimo piano dell’Hotel House di Porto Recanati.

Questo è emerso dall’autopsia eseguita ieri, all’obitorio di Civitanova, dal medico legale Antonio Tombolini. Perciò, è stato confermato che le cause della morte sono naturali. E il corpo del 40enne è stato restituito ai familiari per la celebrazione del funerale.

La tragedia era avvenuta lunedì, nel tardo pomeriggio.

Verso le 19.30, era stato il coinquilino (di origine nordafricana) a ritrovare il 40enne seduto sul divano del salotto di casa, totalmente incosciente.

Quindi erano stati allertati il 118 e i carabinieri. Ma una volta giunti sul posto, i sanitari non avevano potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, avvenuto appena poche ora prima. A questo punto la Procura aveva disposto l’autopsia, effettuata ieri, per chiarire le ragioni del decesso.