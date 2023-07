"Troveremo i 100 milioni per fare l’intervalliva"

di Gaia Gennaretti

"Dobbiamo rilanciare il modello Quadrilatero e l’intervalliva San Severino-Tolentino farà parte di un sistema viario rivolto all’Italia e all’estero". Così l’assessore regionale Francesco Baldelli ha spiegato ai presenti all’incontro organizzato dal gruppo locale di Fratelli d’Italia in occasione dell’inaugurazione della sede. A marzo, in Gazzetta Ufficiale, era stata pubblicata una delibera Cipes del premier Giorgia Meloni, con la quale venivano temporaneamente riallocati 40 milioni (su 98 già finanziati dal primo governo Conte per la bretella) in favore di una opera che all’epoca risultava cantierabile (la bretella tra Macerata e Sforzacosta), ma che ora in realtà non lo sarebbe ancora, a causa di errori nel progetto. Uno spostamento consentito dalla legge che ha fatto però scattare l’allarme tra i settempedani. L’assessore Baldelli ha illustrato ampiamente il progetto generale della giunta regionale in merito alle infrastrutture, per le quali in provincia è previsto un investimento di 1,2 miliardi: "L’intervalliva non sarà solo un collegamento tra San Severino e Tolentino. L’opera si è sbloccata grazie all’intercessione del presidente Francesco Acquaroli e ha richiesto del tempo la progettazione delle opere compensative richieste dai due comuni interessati. Le risorse per questa opera non sono mai state spostate perché la presidente Meloni ha stanziato ulteriori risorse per la strada di Macerata. Non mi spaventa l’assenza di ulteriori 100 milioni per realizzare l’intervalliva perché sono sicuro che parlare la stessa lingua del governo nazionale ci aiuterà". Ora non resta che attendere che il ministro Matteo Salvini risponda all’interrogazione, presentata oltre due mesi fa dalla deputata Irene Manzi, sostanziandola con gli atti ufficiali. A chiudere la serata è stato il governatore Acquaroli: "Avremo a disposizioni 100 milioni di euro dalla programmazione europea a sostegno del recupero e rivitalizzazione dei borghi storici e le infrastrutture in questo ragionamento sono importanti perché garantiscono lo sviluppo del territorio. Forse prima della pausa estiva approveremo la nuova legge urbanistica regionale, un passo importante visto che l’ultima risale al 1990".