"Troviamo risorse per la città Alta"

di Giuliano Forani

Un progetto ambizioso per il rilancio della città Alta attraverso la valorizzazione dei suoi personaggi e iniziative ad essi riconducibili. Tra le ipotesi, anche l’acquisto di palazzo del Duca da destinare ad uso pubblico, grazie anche ai finanziamenti Art Bonus. A presentare la proposta è la fondazione ’Città Ideale’, da anni collegata con gli artefici del "Miracolo Matera"; ieri è approdata sul tavolo della giunta al gran completo, presieduta dal sindaco Fabrizio Ciarapica. Se sia un sogno oppure un percorso possibile da intraprendere con coraggio, questo lo si vedrà. Per tutti, era un sogno irrealizzabile anche trasformare Matera da città dei Sassi a Matera capitale della Cultura, eppure l’ obiettivo è stato centrato alla grande. Perché, allora, non crederci? La delegazione che ha incontrato la giunta era composta da Luciano Baiocco, Roberto Giannoni, Alvise Manni e Sandro Vivas, tutti noti per il loro impegno sul fronte storico e culturale. Primo discorso da fare, come ha spiegato Baiocco, "è la costituzione di un consiglio di indirizzo all’interno di ’Città Ideale’, con la partecipazione anche di un assessore comunale. Il progetto ha trovato considerazione anche in Regione ove Civitanova sarebbe vista come baricentro di uno sviluppo socio culturale ed economico". Due gli obiettivi su cui puntare: il recupero, appunto, "del palazzo Ducale e un museo da dedicare a Enrico Cecchetti, coreografo di fama internazionale, e a Sesto Bruscantini, il baritono che ha incantato le platee di tutto il mondo". In merito al museo, la giunta si sarebbe espressa in modo favorevole una volta recuperati all’uso gli spazi dell’ex pretura. "Il museo, e le iniziative da sviluppare intorno ad esso, farebbero di Civitanova un polo di attrazione per chi ama la danza e il bel canto – ha sottolineato Baiocco –. La fondazione si è impegnata a trovare la copertura finanziaria sollevando il Comune da ogni spesa". Più complesso, ma non impossibile, è il discorso sul palazzo Ducale. I proprietari confidano ancora in una difficile nuova opera di recupero (il progetto c’è ma l’approvazione va per le lunghe ), in tutti però affiora stanchezza dopo oltre vent’anni di sforzi e sacrifici. Baiocco parla di una lettera di intenti a vendere: qualcuno è già disponibile, altri potrebbero diventarlo. In sostanza, l’immobile può essere acquisito: Art Bonus e dintorni favoriscono l’operazione. Discorso aperto quindi, il dado è tratto.