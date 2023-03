Trucchia: "Museo Gigli, dove è finito lo stendardo?"

di Asterio Tubaldi

I recanatesi ricordano molto bene come Luigi Vincenzoni, deceduto nell’agosto 2020, non perdesse mai occasione di esternare tutta la sua contrarietà ogni volta che l’amministrazione comunale mostrava scarsa attenzione e rispetto nei confronti di suo zio, il tenore Beniamino Gigli. Possiamo, quindi, immaginare che tipo di reazione avrebbe avuto oggi di fronte all’ennesimo sgarbo nei confronti dell’illustre recanatese: da molte settimane, infatti, è scomparso lo stendardo, posto sulla facciata esterna del teatro Persiani indicante la presenza al suo interno del museo Gigli. "Che fine abbia fatto non si sa" rimarca Pierluca Trucchia, attuale presidente del sodalizio gigliano. Eppure, trovandosi lungo il percorso turistico del centro storico, rappresentava un importante richiamo per il visitatore. Non desta più di tanta meraviglia quindi se nella visita guidata nel centro storico recanatese, a cura del circuito museale "Infinito Recanati", in occasione della giornata internazionale della guida turistica, sia scomparso dall’itinerario proprio il museo Gigli. I partecipanti sono stati accompagnati nei vari luoghi simbolo della poesia leopardiana e al museo di Villa Colloredo Mels per ammirare i capolavori di Loenzo Lotto, trascurando la visita al museo che pure è ricco di cimeli che ripercorrono la vita e la carriera del tenore che, grazie alla sua popolarità, ha fortemente contribuito a far conoscere la città di Recanati in tutto il mondo. Identica preoccupazione era stata espressa di recente anche dal consigliere Benito Mariani in merito a un fatto clamoroso che coinvolse persino la Rai. Nel mandare in diretta, era domenica 20 marzo di un anno fa, la messa dalla chiesa di Sant’Agostino, il presentatore si dilunga a parlare della città di Leopardi ma non fa alcun accenno a Gigli, malgrado quel giorno fosse anche il compleanno del tenore. Mariani si lamentava anche che il museo Gigliano sia sempre chiuso e per poter entrare il visitatore deve rivolgersi al personale, che si trova all’ingresso dell’attiguo museo della musica. Infine, una nota curiosa ma non meno significativa. Nel novembre del 2021 venne ritrovata da Pierluca Trucchia, all’interno della tomba del tenore, un mausoleo a forma di Piramide, un’urna cineraria con dentro le ceneri provenienti dal centro crematorio di Sao Paulo di un uomo brasiliano, Miguel Moises, morto nell’aprile del 2020, amante di Beniamino Gigli. Quell’urna, a distanza di 16 mesi, è custodita ancora negli uffici della polizia municipale di Recanati. È possibile che non si riesca a darle una sua destinazione, magari accogliendo il desiderio del defunto di riposare in pace accanto al tenore che amava?