Trucchia punta sulla lirica nel nome di Gigli

Pierluca Trucchia, di professione fa il geometra, ma le sue passioni sono la politica (e oggi è in consiglio comunale con Fratelli d’Italia) e la musica lirica, tant’è che il sindaco Pepa gli ha assegnato la delega agli eventi e ai rapporti con le istituzioni e associazioni in materia di musica lirica, classica e sinfonica. Trucchia vuole portare l’opera, "quella vera – tiene a sottolineare – non adattamenti scenici o mezzi rifacimenti in chiave moderna, in piazza e al teatro Persiani come accadeva una volta. Ci sono delle opere che si adattano al nostro teatro come la Cavalleria Rusticana o la Cambiale di matrimonio ed altre. Ma una cosa sia chiara: l’opera per me o si fa per bene o non si fa. Intanto, in accordo con l’assessore alla Cultura Ettore Pelati, l’intenzione è di rispolverare una vecchia tradizione che era di Luigi Vincenzoni, presidente storico dell’Associazione recanatese intitolata al tenore, quella della consegna del Gigli d’oro ad un grande artista". Il 30 novembre prossimo, ricorrenza della morte di Gigli, al Persiani si svolgerà la cerimonia della consegna del premio a Raina Kabaivanska, grande soprano che tutti i maceratesi ricordano nella storica interpretazione di Tosca allo Sferisterio con Fabio Armiliato. Trucchia insieme all’assessore Pelati si è già incontrato con il sovrintendente dell’Arena Sferisterio e con lui è stato programmando un concorso lirico da farsi il prossimo anno, nel periodo settembre/ottobre, proprio a Recanati. "Sarà, naturalmente, intitolato a Gigli con cadenza biennale portando in città grandi personaggi della lirica, maestri e manager teatrali e, ovviamente, le giovani leve del bel canto". Ma non solo Sferisterio, perché Trucchia ha trattenuto nei giorni scorsi rapporti anche con i responsabili dei teatri di Napoli, fra cui il San Carlo, per organizzare insieme delle iniziative musicali. "Vorrei riprendere anche il concorso realizzato a Pechino nel 2018. Girando, ho constatato che si possono allestire opere liriche con una buona orchestra a prezzi accessibili per le casse comunali, abituando agli amanti della lirica a pagare un biglietto di ingresso. C’è proprio da rivedere tutto".