Trucchia resta nel direttivo,. Miccini eletto per la minoranza

Confermato dal consiglio comunale in seno al direttivo della Civica scuola di musica Gigli il consigliere comunale Pierluca Trucchia (foto), che riveste tale incarico dal 2022. Proprio per la sua passione per la lirica e per la figura del tenore Beniamino Gigli, a Trucchia, presidente anche dell’associazione costituita per portare avanti la memoria dell’artista recanatese, il sindaco Pepa, all’atto dell’insediamento, ha conferito la delega per l’organizzazione di eventi e per i rapporti con le istituzioni e associazioni in materia di musica lirica, classica e sinfonica. Accanto a lui, in rappresentanza della minoranza e in sostituzione di Reginaldo Polsonetti, il consiglio comunale ha eletto il consigliere Stefano Miccini del gruppo "Uniti per Recanati". Ai sensi dello statuto della scuola il direttivo rimane in carica tre anni, ma i rappresentanti politici decadono con la cessazione del loro mandato elettorale. Presidentessa della Civica scuola di musica Gigli è l’imprenditrice Patrizia Clementoni, mentre direttore artistico è il maestro Ermanno Beccacece. Nel consiglio siedono anche Olivio Corvatta, Antonella Langone, Maria Luisa Mazzieri, Paola Ciarlantini, Luca Mengoni e in qualità di rappresentante della famiglia Gigli, Asia Chanel Beniamina Gigli.