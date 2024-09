"Trucco solidale", ecco i vincitori

È stata la coppia formata da Lorenzo Rombini e Alessandro Marchetti a vincere la quinta edizione del "Torneo di trucco solidale", andata in scena nei giorni scorsi a Porto Recanati. Il tutto è stato organizzato nel cortile Diaz grazie all’organizzazione curata dall’associazione Porto Recanati Solidale, da molti anni impegnata in varie missioni umanitarie tra l’Europa e il confine turco-siriano. Poi, ad arrivare secondi in classifica sono stati Valentino Casalgrande e Alfredo Alessandrini, terzi Diego Scalabroni e Giuseppe Alessandrini, quarti Fabio Gianfelici e Nicola Bartolini. Ovviamente, i soldi incassati serviranno al sodalizio portorecanatese per mettere a punto nuove attività umanitarie. "Come sempre tutti i fondi raccolti verranno utilizzati per le iniziative benefiche in atto – spiega Porto Recanati Solidale –, tra cui l’ultima svolta lungo la rotta balcanica che vi relazioneremo a breve".