Truffa a una 93enne C’è l’obbligo di firma per il giovane napoletano, la complice in carcere

di Paola Pagnanelli

Uno dovrà presentarsi dai carabinieri due volte al giorno, e l’altra rimane in carcere a Pesaro almeno fino al 26 maggio, quando ci sarà il processo per direttissima. Si è chiusa così ieri l’udienza di convalida dell’arresto di Carlo Tolomello, 20enne napoletano, e Carmela Rubino, 34enne anche lei di Napoli, accusati entrambi di truffa aggravata ai danni di un’anziana. Nella tarda mattinata di mercoledì i due avevano preso di mira una 93enne, residente in via Roma. Un truffatore ha chiamato l’anziana al telefono, riuscendo a farle credere di essere un caro amico di suo figlio, e di aver bisogno di soldi per ritirare un pacco alle Poste. Grazie a una serie di astuzie, il truffatore ha persuaso la pensionata a consegnare i contanti che aveva in casa, duemila euro, a un ragazzo che avrebbe mandato da lei.

Poco dopo alla porta di casa avrebbe suonato Tolomello, e la maceratese lo ha fatto entrare. Ma dopo qualche minuto, alla stessa porta hanno suonato anche i carabinieri del Nucleo investigativo, che in strada avevano notato la coppia e si erano insospettiti: i militari hanno capito al volo cosa stesse accadendo, hanno recuperato i soldi della 93enne e bloccato la coppia. È emerso poi che il ragazzo ha alcuni procedimenti penali pendenti, mentre la donna ha già delle condanne definitive, una delle quali proprio per una truffa ai danni di una persona anziana. Ieri mattina in tribunale, il giudice Francesca Preziosi ha chiesto al campano di cosa vivesse. Il ragazzo, dopo essersi scusato con tutti, ha risposto di avere qualche risparmio, per aver lavorato come pizzaiolo in passato, poi però ha giustificato il suo gesto con le difficoltà economiche di questo periodo.

Alla fine, convalidato l’arresto, il giudice ha disposto per lui l’obbligo di firma due volte al giorno nella caserma dei carabinieri del Comune campano dove abita, e da dove per ora non potrà allontanarsi; per lei invece ha disposto la misura cautelare in carcere a Pesaro, alla luce dei suoi precedenti. Il 26 maggio, ci sarà la sentenza sull’episodio. I due sono difesi dagli avvocati Ciro Della Torre e Massimiliano Cingolani. Proprio di recente, era stato segnalato quanto fosse in crescita il fenomeno delle truffe nelle forme più fantasiose. Per questo è stato preparato anche una specie di prontuario, diffuso dalla prefettura, per mettere in guardia tutti, ma in particolar modo gli anziani, contro i malintenzionati. Nei giorni scorsi, nel Fermano si sono registrati numerosi casi simili a questo avvenuto in città, e per fortuna sventato grazie alla prontezza dei carabinieri.