Truffa borse di studio. Indaga la procura

Quelle carte presentate per ottenere borse di studio nelle università delle Marche non avevano convinto il personale di segreteria dell’Erdis, l’ente regionale per il diritto allo studio. Riguardavano tutti studenti di origine indiana e i documenti erano emessi dal consolato generale d’Italia a Mumbai, in India. Non convincevano i documenti tradotti e nemmeno l’effettivo numero di componenti delle famiglie. Così era partita una segnalazione alla Guardia di finanza. Ameno tre studenti erano iscritti all’Univerità di economia e commercio di Ancona, un altro a ingegneria ambientale, sempre ad Ancona, altri all’Università di Camerino, altri ancora Macerata.

Borse di studio finanziate per 7mila euro per ciascun studente che, una volta ottenute, aveva alloggio e mensa gratuiti e, soprattutto, sconti sulle tasse di iscrizione. È quanto trapela dall’inchiesta che ha portato, tra gennaio del 2024 ad agosto del 2025, ad individuare 24 studenti indiani iscritti nelle facoltà delle Marche, che non avrebbero avuto diritto alle sovvenzioni. Gli studenti sono indagati per falsità materiale, uso di atto falso e truffa aggravata nei confronti dell’Erdis per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Danneggiato anche il consolato a Mumbai, che ha fornito il supporto per esaminare oltre 200 atti rilasciati da autorità indiane per l’assegnazione delle borse di studio erogate da Erdis Marche nell’anno accademico 2023-2024. Il nucleo di polizia economica e finanziaria di Ancona, coordinato dalla procura dorica, ha sequestrato documenti e incartamenti per effettuare le verifiche del caso. L’inchiesta è in mano al pubblico ministero Andrea Laurino e riguarda studenti tra i 20 e i 26 anni, alcuni avrebbero anche finito il percorso di studi nel frattempo.

I controlli hanno fatto emergere la falsificazione delle traduzioni e delle legalizzazioni dei certificati di composizione del nucleo familiare, reddito, patrimonio e anche timbri ufficiali, firme e codici consolari. Durante i controlli a campione i funzionari dell’Erdis avevano nutrito sospetti su alcune borse di studio vinte sempre da studenti di quella nazionalità e con documentazioni simili, così avevano presentato un esposto. A molti studenti è già arrivata la notifica della chiusura delle indagini, alcuni sono tornati già in patria, altri lavorano e vivono ancora nelle Marche. Diverse posizioni erano state seguite da una agenzia indiana. I contributi di cui gli studenti hanno goduto, 180mila euro, erano stati finanziati anche con fondi del Pnrr. A livello nazionale sono state un milione e 200mila euro le borse di studio attribuite senza diritto, come emerge da un report della Guardia di finanza e del ministero dell’università.